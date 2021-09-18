На Эдварда Била подала в суд еще одна пострадавшая в ДТП

Еще одна пострадавшая в ДТП в центре Москвы подала в суд на блогера Эдварда Била

На популярного российского блогера Эдварда Била (настоящее имя — Эдуард Биль), осужденного на два года ограничения свободы за крупное ДТП в центре Москвы, вновь подали в суд. Истцом оказалась еще одна пострадавшая в ходе аварии женщина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, очередной иск к блогеру подала 33-летняя Юлия Орлова, которая первая сообщила о спровоцированной Билом аварии. Пострадавшая в общем счете требует 654,5 тысячи рублей. В такую сумму россиянка оценила возмещение имущественного ущерба, моральную компенсацию и расходы на соответствующие экспертизы.

Новый иск в беседе с «Пятым каналом» прокомментировал адвокат блогера Сергей Жорин. По словам правозащитника, Эдвард Бил добровольно предлагал всем пострадавшим в ДТП компенсировать ущерб. С некоторыми участниками аварии ему удалось договориться, другие запросили слишком высокие суммы и решили пойти в суд. «Бил относится к этому спокойно и будет исполнять любое решение суда, каким бы оно ни было», — сказал Жорин.

1 апреля Бил устроил в центре Москвы ДТП с участием пяти автомобилей. Пострадали несколько человек, одна из потерпевших попала в реанимацию и несколько дней провела в коме.

4 июля Била приговорили к двум годам ограничения свободы по части 1 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»), а также на три года лишили водительских прав. Позднее прокуратура попросила отменить приговор блогеру. Там указали на нарушения законодательства, отметили мягкость приговора и попросили направить дело Била на новое рассмотрение.