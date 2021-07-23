Прокуратура попросила отменить приговор блогеру Эдварду Билу

Прокуратура Москвы внесла апелляцию на приговор Пресненского районного суда в отношении блогера Эдварда Била (настоящее имя — Эдуард Биль), осужденного на два года ограничения свободы за крупное ДТП в центре Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель надзорного ведомства Людмила Нефедова.

В столичной прокуратуре указали на нарушения уголовного и уголовно-процессуального законодательства и отметили чрезмерную мягкость приговора блогера. В связи с этим ведомство попросило отменить приговор и направить дело Эдварда Била на новое рассмотрение иным составом суда.

4 июля Била приговорили к двум годам ограничения свободы по части 1 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»), а также на три года лишили водительских прав.

1 апреля Бил устроил в центре Москвы ДТП с участием пяти автомобилей. Пострадали несколько человек, одна из потерпевших попала в реанимацию и несколько дней провела в коме.