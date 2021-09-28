Названа дата рассмотрения дела Дудя в суде

Зюзинский суд Москвы назвал дату рассмотрения административного дела в отношении блогера и журналиста Юрия Дудя, которого обвиняют в пропаганде наркотиков в его интервью с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном. Как сообщает ТАСС, дело вновь поступило в суд. Его начнут рассматривать 20 октября.

«Слушание назначено на 20 октября в 10:00», — сообщили агентству в суде. При этом уточняется, что слушания, начавшиеся минувшим летом, были отложены из-за назначения психолого-лингвистической экспертизы.

В конце июля Дудь попросил прекратить дело о пропаганде наркотиков в связи с отсутствием состава правонарушения. По мнению журналиста, в его интервью не было признаков пропаганды наркотиков, так как он призывал воздержаться от их употребления.

Это заявление прозвучало после того, как Зюзинский суд Москвы назначил новую психолого-лингвистическую экспертизу по делу Дудя. Дело в отношении блогера было повторно передано в суд 1 июля. Материалы прошли доработку в полиции.

Впервые материалы дела в отношении Дудя были переданы в суд в конце апреля. Проверить интервью журналиста попросила Лига безопасного интернета. В начале апреля представители организации обратились Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России с просьбой изучить ролики журналиста Дудя на предмет наличия в них пропаганды запрещенных веществ.