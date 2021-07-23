Суд назначил новую экспертизу по делу Дудя

Зюзинский суд Москвы назначил новую психолого-лингвистическую экспертизу по делу блогера и журналиста Юрия Дудя, которого обвиняют в пропаганде наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости.

«На основании определения судьи Зюзинского районного суда (…) по делу об административном правонарушении (…) в отношении Юрия Дудя назначена судебная психолого-лингвистическая экспертиза», — отметили в суде.

Ранее в пятницу, 23 июля, сообщалось, что Дудь прибыл в Зюзинский суд Москвы. Дело об административном правонарушении в отношении Дудя было повторно передано в суд 1 июля. Материалы прошли доработку в полиции.

18 июня суд принял решение вернуть дело против Юрия Дудя в правоохранительные органы.

5 апреля Лига безопасного интернета обратилась в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России с просьбой проверить интервью Дудя на предмет пропаганды запрещенных веществ.

Официальные психо-лингвистические экспертизы подтвердили факты пропаганды в интервью Дудя с Ивангаем и Моргенштерном. В Лиге безопасного интернета уверяли, что в ходе расследования на сотрудников оказывалось давление, «но, несмотря на это, состоялось объективное расследование, и дело было доведено до суда».

23 апреля полицейские передали материалы расследования административного дела по статье 6.13 части 1 КоАП РФ («Пропаганда наркотических средств») в суд.