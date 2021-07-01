Дело Дудя о пропаганде наркотиков повторно передали в суд

В Зюзинский суд Москвы повторно передали дело об административном правонарушении в отношении видеоблогера и журналиста Юрия Дудя о пропаганде наркотиков. Об этом сообщает ТАСС.

Материалы прошли доработку в полиции.

18 июня суд принял решение вернуть дело против Юрия Дудя в правоохранительные органы.

5 апреля Лига безопасного интернета обратилась в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России с просьбой проверить интервью Дудя на предмет пропаганды запрещенных веществ.

Официальные психо-лингвистические экспертизы подтвердили факты пропаганды в интервью Дудя с украинским блогером Ивангаем и Моргенштерном. В Лиге безопасного интернета уверяли, что в ходе расследования на сотрудников оказывалось давление.

23 апреля полицейские передали материалы расследования административного дела по статье 6.13 части 1 КоАП РФ («Пропаганда наркотических средств») в суд.