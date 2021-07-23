Дудь прибыл в суд для рассмотрения дела о пропаганде наркотиков

Журналист и видеоблогер Юрий Дудь прибыл в Зюзинский суд Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

Отмечается, что там начнут рассматривать дело о пропаганде наркотиков, наличие которой заподозрили в интервью Дудя с украинским блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном.

От комментариев журналистам Дудь отказался.

Дело об административном правонарушении в отношении Дудя было повторно передано в Зюзинский суд Москвы 1 июля. Материалы прошли доработку в полиции.

18 июня суд принял решение вернуть дело против Юрия Дудя в правоохранительные органы.

5 апреля Лига безопасного интернета обратилась в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России с просьбой проверить интервью Дудя на предмет пропаганды запрещенных веществ.

Официальные психо-лингвистические экспертизы подтвердили факты пропаганды в интервью Дудя с Ивангаем и Моргенштерном. В Лиге безопасного интернета уверяли, что в ходе расследования на сотрудников оказывалось давление, «но несмотря на это, состоялось объективное расследование и дело было доведено до суда».

23 апреля полицейские передали материалы расследования административного дела по статье 6.13 части 1 КоАП РФ («Пропаганда наркотических средств») в суд.