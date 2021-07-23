Дудю оказалось нечего сказать после заседания по делу о пропаганде наркотиков

Журналист и видеоблогер Юрий Дудь отметил, что ему пока что нечего сказать о судебном процессе по делу о пропаганде наркотиков, сообщает Telegram-канал Life Shot.

По окончании первого заседания в Зюзинском районном суде Москвы, прошедшего сегодня, 23 июля, Дудь сказал журналистам: «Друзья, вы же знаете, какое решение было сейчас? Его отложили, поэтому мне больше нечего сказать».

Ранее стало известно, что суд назначил новую психолого-лингвистическую экспертизу по делу и отложил его рассмотрение.

Ранее Лига безопасного интернета усмотрела в двух интервью Юрия Дудя, которые он взял у блогера Ивангая и музыканта Моргенштерна, пропаганду наркотиков. Организация обратилась в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России, их экспертизы подтвердили факты пропаганды, после чего было возбуждено административное дело.

