Журналист и блогер Юрий Дудь попросил прекратить дело о пропаганде наркотиков в связи с отсутствием состава правонарушения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом судебного процесса.

Отмечается, что с этой просьбой обратился представитель Дудя. «Позиция представителя блогера и самого Юрия заключается в том, что указанные в протоколе действия не образуют состава административного правонарушения», — отметил источник.

Он подчеркнул, что, по мнению журналиста, в интервью нет признаков пропаганды наркотиков, так как Дудь призывает воздержаться от употребления запрещенных веществ

Ранее сообщалось, что Зюзинский суд Москвы назначил новую психолого-лингвистическую экспертизу по делу Дудя. Дело об административном правонарушении в отношении Дудя было повторно передано в суд 1 июля. Материалы прошли доработку в полиции.

18 июня суд принял решение вернуть дело против Юрия Дудя в правоохранительные органы.

5 апреля Лига безопасного интернета обратилась в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России с просьбой проверить интервью Дудя на предмет пропаганды запрещенных веществ.

Официальные психо-лингвистические экспертизы подтвердили факты пропаганды в интервью Дудя с Ивангаем и Моргенштерном. В Лиге безопасного интернета уверяли, что в ходе расследования на сотрудников оказывалось давление, «но, несмотря на это, состоялось объективное расследование, и дело было доведено до суда».

23 апреля полицейские передали материалы расследования административного дела по статье 6.13 части 1 КоАП РФ («Пропаганда наркотических средств») в суд.