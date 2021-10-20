Раскрыта причина убийства главы российской киберспортивной команды

Раскрыты подробности гибели главы киберспортивной команды Политеха Алексея Малышева в Ленинградской области. Причины убийства в среду, 20 октября, публикует «Интерфакс».

По данным агентства, погибший стал жертвой грабителей, которые решили отобрать у него деньги и вещи. После избиения злоумышленники потребовали перевести на их счет крупную сумму денег, после чего вывезли Малышева на старое кладбище поселка Никольское и там продолжили бить, требуя еще. В процессе экзекуции они отобрали у потерпевшего одежду и обувь.

Смерть главы российской киберспортивной команды наступила из-за тупой травмы головы, которая привела к переломам костей основания черепа. Утром потерпевшего обнаружили и доставили в больницу, но спасти ему жизнь медики не смогли.

19 октября сыщики задержали в Ленинградской области трех россиян, подозреваемых в убийстве.

Алексей Малышев трижды становился чемпионом Всероссийской студенческой лиги. Он был участником состязаний по Dota 2, PUBG Mobile и многим другим киберспортивным дисциплинам. В 2020 году команда Политеха под его руководством выиграла 1,3 миллиона рублей, взяв главный приз на международных соревнованиях в Китае.