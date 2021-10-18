Пост сборной России в соцсетях о победе киберспортсменов на ЧМ раскритиковали

Пользователи Instagram осудили поздравление киберспортивной команды Team Spirit с победой на чемпионате мира по Dota 2, которое опубликовала сборная России по футболу.

В аккаунте национальной команды был опубликован пост, где участников коллектива с помощью компьютерной графики облачили в форму российской футбольной сборной. Публикации оставили больше 700 комментариев, во многих из них содержание поста раскритиковали.

Пользователи обратили внимание на то, что двое участников Team Spirit имеют украинский паспорт, в связи с чем картинка может вызвать международный скандал. Некоторые также заметили тот факт, что техническим спонсором киберспортивного коллектива является фирма-конкурент производителя формы для сборной России.

Часть подписчиков раскритиковала само наличие поста. По их мнению, событие недостойно упоминания в официальном аккаунте сборной России по футболу.

Team Spirit выиграла мировое первенство в воскресенье, 17 октября. Это первая победа российской команды на турнире по Dota 2 такого уровня.