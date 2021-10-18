Бывший владелец Virtus.pro выиграл 44 миллиона рублей на победе Team Spirit

Бывший владелец российской киберспортивной команды Virtus.pro Антон Черепенников выиграл более 44 миллионов рублей после победы Team Spirit в финале международных соревнований по Dota 2 The International 10. Об этом он рассказал в своем Twitter-аккаунте.

Как следует из сообщения, Черепенников поставил 1,53 миллиона рублей при коэффициенте ставки 29. В результате его выигрыш составил более 44,3 миллионов рублей. «Верил с 1 дня», — написал бизнесмен.

Российская команда Team Spirit заняла первое место в турнире The International 10, обыграв в финале китайскую команду PSG.LGD со счетом 3:2 по картам. За победу российские киберспортсмены получили около 18,2 миллиона долларов.

Чемпионат The International 10 проходил с 7 по 17 октября. Общий призовой фонд соревнований составлял более 40 миллиона долларов, что сделало его рекордным в истории киберспорта.

