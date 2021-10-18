Победители чемпионата мира по Dota 2 рассказали о планах на миллионный выигрыш

Участники команды Team Spirit, которые стали победителями чемпионата мира по Dota 2, рассказали, куда потратят выигранные на турнире 18,2 миллиона долларов. Их слова передает Sport24.

Так, Илья Yatoro Мулярчук заявил, что на выигранные деньги купит домик для кошки «и, возможно, усадьбу», а Александр TORONTOTOKYO Хертек — квартиру для сестры. «Ей 11 лет. Мы с ней по FaceTime разговаривали и я сказал: "Если выиграем, куплю тебе квартиру в центре Москвы"», — поделился он.

О планах на выигрыш рассказал и Мирослав Miroslaw Колпаков. По его словам, он собирается купить жилье и автомобиль отцу. «А я не знаю, что мне покупать. У меня все есть! У меня все, что нужно есть, я ни в чем не нуждаюсь!» — признался Магомед Collapse Халилов.

Российская команда Team Spirit заняла первое место в турнире The International 10, обыграв в финале китайскую команду PSG.LGD со счетом 3:2 по картам. За победу российские киберспортсмены получили около 18,2 миллиона долларов.

Чемпионат The International 10 проходил с 7 по 17 октября. Общий призовой фонд соревнований составлял более 40 миллиона долларов, что сделало его рекордным в истории киберспорта.