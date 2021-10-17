Россияне выиграли чемпионат мира по Dota 2

Российская команда Team Spirit выиграла 10-й чемпионат мира по компьютерной игре Dota 2

Российская команда Team Spirit выиграла 10-й чемпионат мира по компьютерной игре Dota 2. Об этом сообщает РИА Новости.

В финале турнира The International 10 россияне победили китайскую команду PSG.LGD со счетом 3:2 по картам. За первое место российские киберспортсмены заработали около 18,2 миллиона долларов. Занявшие вторую позицию игроки из Китая получат 5,2 миллиона долларов. На третьем месте оказалась интернациональная команда Team Secret, их выигрыш составил 3,6 миллиона долларов.

В составе команды Team Spirit выступают россияне Александр TORONTOTOKYO Хертек, Магомед Collapse Халилов и Ярослав Miposhka Найденов, а также украинцы Илья yatoro Мулярчук и Мирослав Mira Колпаков. Тренер киберспортсменов — Айрат Silent Газиев.

Чемпионат The International 10 проходил с 7 по 17 октября. Общий призовой фонд соревнований составлял более 40 миллиона долларов, что сделало его рекордным в истории киберспорта.

В июле стало известно, что правительство России предложило ввести в ряде вузов занятия по киберспорту. Согласно документу, действующие образовательные программы российских вузов дополнят киберспортивными дисциплинами.