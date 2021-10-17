Вице-премьер поздравил российскую команду с победой на чемпионате мира по Dota 2

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поздравил Team Spirit с победой в турнире по игре Dota 2

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поздравил российскую команду Team Spirit с победой на чемпионате мира по компьютерной игре Dota 2. Об этом сообщает ТАСС.

Чернышенко подчеркнул, что киберспортсмены безошибочно провели турнир International в Бухаресте, а в финале уверенно обыграли соперников из Китая. «Победа российских игроков в столь масштабном международном турнире еще раз концентрирует внимание нашего общества к видам спорта, объединяющим две важнейшие составляющие современной жизни: спорт и цифровые технологии», — констатировал он.

Российская команда Team Spirit заняла первое место в турнире The International 10, обыграв в финале китайскую команду PSG.LGD со счетом 3:2 по картам. За это российские киберспортсмены заработали около 18,2 миллиона долларов.

Чемпионат The International 10 проходил с 7 по 17 октября. Общий призовой фонд соревнований составлял более 40 миллиона долларов, что сделало его рекордным в истории киберспорта.