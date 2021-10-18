Российская команда впервые выиграла чемпионат мира по Dota 2

Российская команда Team Spirit стала победителем чемпионата мира по компьютерной игре Dota 2 — The International 10 — который проходил с 7 по 17 октября в Румынии. Об этом сообщает РИА Новости.

В финале турнира российские киберспортсмены победили команду из Китая PSG.LGD со счетом 3:2 по картам. Третье место заняла интернациональная команда Team Secret. Выигрыш россиян составил 18,2 миллиона долларов, китайцев — 5,2 миллиона долларов. Бронзовые призеры получат 3,6 миллиона долларов.

18,2 миллиона долларов получила российская команда Team Spirit за победу в турнире The International 10

Как отмечает РБК, Team Spirit стали первой российской командой, выигравшей мировой турнир по Dota 2. До этого наилучшими результатами среди киберспортсменов из России отметилась команда Virtus Pro. В 2015, 2017 и 2018 годах она занимала 5-6 места.

Командный дух

Участниками команды Team Spirit являются россияне Александр TORONTOTOKYO Хертек (20 лет), Магомед Collapse Халилов (19 лет) и Ярослав Miposhka Найденов (23 года), а также украинцы Илья yatoro Мулярчук (18 лет) и Мирослав Mira Колпаков (21 год). Тренирует киберспортсменов 28-летний россиянин Айрат Silent Газиев.

Победители поделились планами на то, куда потратят выигранные в ЧМ 18,2 миллиона долларов. Мулярчук заявил, что купит домик для кошки «и, возможно, усадьбу», а Хертек — квартиру для сестры. «Ей 11 лет. Мы с ней по FaceTime разговаривали и я сказал: "Если выиграем, куплю тебе квартиру в центре Москвы"», — поделился он. Колпаков рассказал, что на выигрыш собирается купить жилье и автомобиль отцу. «А я не знаю, что мне покупать. У меня все есть! У меня все, что нужно есть, я ни в чем не нуждаюсь!» — признался Халилов.

Основана Team Spirit была еще в 2015 году. Помимо Dota 2, организация представлена в таких дисциплинах, как CS:GO и Hearthstone. «Наша цель — стабильно выступать на высоком уровне в каждой из дисциплин и конкурировать с лучшими киберспортивными клубами мира», — заявляют киберспортсмены. Обновление состава команды по Dota 2 произошло в конце прошлого года.

Национальная стратегия

Уже успел поздравить команду вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. По его словам, киберспортсмены провели турнир «безошибочно». «Победа российских игроков в столь масштабном международном турнире еще раз концентрирует внимание нашего общества к видам спорта, объединяющим две важнейшие составляющие современной жизни: спорт и цифровые технологии», — констатировал он.

О важности киберспорта в правительстве говорили и ранее. Так, в июле власти предложили ввести в ряде вузов занятия по этой дисциплине. Помимо этого, к декабрю 2022 года планируется ввести курсы по анализу данных, разработке компьютерных игр и использованию технологий при создании кинофильмов и другого контента.

Позже в Минобрнауки пояснили, что российские вузы могут сами принимать решения о включении киберспорта в образовательные программы. Содержание и объем дисциплины также находится в компетенции каждой конкретной организации, добавили там.