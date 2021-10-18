Путин поздравил российскую команду с победой на чемпионате мира по Dota 2

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму участникам российской киберспортивной команды Team Spirit, одержавшей победу на турнире The International 10. Текст обращения опубликован на сайте Кремля.

Глава государства отметил яркие лидерские качества игроков и сплоченность коллектива. «На деле доказали, что наши киберспортсмены всегда нацелены на результат и способны покорить любые вершины», — добавил Путин.

The International 10 — самый престижный турнир по Dota 2. Соревнования считаются чемпионатом мира в этой дисциплине.

Team Spirit, составленная из трех российских и двух украинских игроков, выиграла турнир в воскресенье, 17 октября. В финале киберспортсмены победили команду из Китая PSG.LGD со счетом 3:2 по картам. Выигрыш россиян составил 18,2 миллиона долларов. Ранее ни один российский коллектив не побеждал в этих соревнованиях.