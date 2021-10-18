Киберспорт обвинили в лишении России будущих олимпийских чемпионов

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова отреагировала на успехи российских киберспортсменов. Об этом сообщает Sport24.

17 октября отечественная команда Dota 2 Team стала лучшей на международном турнире The International 10. Россияне выиграли 18 миллионов долларов призовых. Журова оценила старания киберспортсменов, однако она выразила опасения, что данная дисциплина может стать массовой и привлечет в спорт молодых ребят.

Журова обвинила киберспорт в пагубном влиянии на подрастающее поколение. Она убеждена, что его массовость лишит Россию будущих олимпийских чемпионов. «Мы потеряем будущих великих атлетов из-за киберспорта, способных завоевать золото Олимпийских игр. Жаль, но это их право», — заявила она.

Журова — обладательница золотой медали Игр в Турине. Также на ее счету две победы на чемпионатах мира по конькобежному спорту.