Валуев поделился опасениями после победы российских киберспортсменов на ЧМ

Николай Валуев о победе Team Spirit на ЧМ по Dota 2: главное, чтобы они не уехали на Запад

Участников российской киберспортивной команды Team Spirit могут переманить за рубеж после победы на чемпионате мира по Dota 2. Этими опасениями в интервью «Спорт-Экспрессу» поделился бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев.

Он положительно отреагировал на завоевание командой титула. «Самое главное, чтобы эти головастые ребятишки не уехали обслуживать интересы западных корпораций. Потому что по всему миру за такими молодыми умами идет охота», — добавил Валуев.

Парламентарий напомнил, что принимал участие во включении киберспорта в реестр видов спорта в России. Он отметил, что некоторые чиновники реагировали на эту инициативу негативно.

17 октября Team Spirit стала первой российской командой, победившей на турнире The International — чемпионате мира по Dota 2. Коллектив, состоящий из трех россиян и двух украинцев, получил призовые в размере 18,2 миллиона долларов.