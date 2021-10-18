Мостовой обесценил победу российских киберспортсменов на чемпионате мира

Мостовой о победе киберспортсменов из России на ЧМ по Dota 2: там ничего не надо делать

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой отреагировал на выигрыш российской командой Team Spirit чемпионата мира по Dota 2. Об этом сообщает «ВсеПроСпорт».

Футболист обесценил победу киберспортсменов, заявив, что не считает их деятельность спортом. «Там ничего не надо делать: ни бегать, ни прыгать. Сиди да руками играй за компьютером», — добавил Мостовой.

При этом игрок отметил, что лучше играть в компьютерные игры, чем курить или пить. «Если мне миллион заплатят, и я поиграю», — заявил спортсмен.

Team Spirit стала первой российской командой, победившей на чемпионате мира по Dota 2. Коллектив, состоящий из трех россиян и двух украинцев, получил призовые в размере 18,2 миллиона долларов.