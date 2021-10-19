Задержаны подозреваемые в убийстве главы киберспортивной команды россияне

В Ленинградской области сотрудники уголовного розыска задержали трех россиян, подозреваемых в убийстве бывшего главы киберспортивного направления и команды Политеха Алексея Малышева. Об этом во вторник, 19 октября, сообщает издание «Фонтанка».

По данным издания, 17 октября потерпевший вышел из квартиры друзей в поселке Никольский и стал ждать такси. Рядом трое мужчин распивали на улице алкоголь. Они разговорились и предложили молодому человеку дождаться приезда такси в «Газели». Потерпевший согласился.

На Малышева почти сразу напали и жестоко избили, а после вывезли на старое кладбище, где снова нанесли множество ударов от которых тот потерял сознание. Когда через некоторое время злоумышленники вновь вернулись к месту расправы, их жертва продолжала дышать. Тогда они отвезли его к заброшенным гаражам возле больницы и бросили там.

Утром потерпевшего обнаружили и доставили в больницу, но спасти ему жизнь медики не смогли. В настоящий момент с тремя задержанными в возрасте от 30 до 33 лет проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Алексей Малышев трижды становился чемпионом Всероссийской студенческой лиги. Он был участником состязаний по Dota 2, PUBG Mobile и многим другим киберспортивным дисциплинам. В 2020 году команда Политеха под его руководством выиграла 1,3 миллиона рублей, взяв главный приз на международных соревнованиях в Китае.

18 октября сообщалось, что российская команда Team Spirit стала победителем чемпионата мира по компьютерной игре Dota 2 — The International 10 — который проходил с 7 по 17 октября в Румынии.