Ургант высмеял победу российских киберспортсменов на турнире по Dota 2

Телеведущий Иван Ургант в эфире программы «Вечерний Ургант» высказался о победе российской киберспортивной команды Team Spirit на турнире The International 10. Он поздравил игроков и посмеялся над самой игрой. Фрагмент выпуска шоу доступен на YouTube.

Ургант назвал событие невероятной победой для страны. «Как хорошо, что наши команды побеждают в тех видах спорта, что являются исконно русскими: пляжный футбол и Dota 2», — пошутил телеведущий. Он также в шутку предположил, что матери геймеров, узнав сумму вознаграждения за победу на чемпионате мира, наверняка извинились перед детьми за то, что запрещали им играть в компьютерные игры.

Ранее бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой отреагировал на выигрыш Team Spirit на чемпионате мира по Dota 2. Футболист заявил, что не считает их деятельность спортом.

До этого команду официально поздравил президент России Владимир Путин. Он направил киберспортсменам поздравительную телеграмму, в которой отметил яркие лидерские качества игроков и сплоченность коллектива.

The International 10 — самый престижный турнир по Dota 2. Соревнования считаются чемпионатом мира в этой дисциплине.

Команда Team Spirit, состоящая из трех российских и двух украинских игроков, выиграла турнир 17 октября. В финале киберспортсмены победили команду из Китая PSG.LGD со счетом 3:2 по картам. Выигрыш россиян составил 18,2 миллиона долларов. Ранее россияне не побеждали в соревнованиях по Dota 2.

