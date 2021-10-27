Украинские спецслужбы похитили иностранца и подвергли пыткам ради денег

Трое сотрудников СБУ похитили иностранца и под пытками вымогали у него 200 тысяч долларов

Трое сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) похитили иностранного IT-специалиста и под пытками требовали перевести им 200 тысяч долларов в криптовалюте. Сообщение об этом появилось на сайте Государственного бюро расследований (ГБР) республики.

По данным ведомства, инцидент произошел в октябре 2020 года. Спецслужбы задержали мужчину под предлогом его розыска в России, что впоследствии оказалось ложью. Они стали регулярно подвергать его избиениям и запугивать, вымогая деньги за отказ от депортации. Также силовики незаконно проникли в жилье иностранца и украли оттуда ценные вещи.

Позже специалист под пытками согласился расплатиться с преступниками. Он заявил, что не располагает требуемой суммой, однако готов перевести 2,1 миллиона гривен (5,5 миллиона рублей) в биткоинах. «Сотрудники СБУ подделали документы о времени и обстоятельствах задержания иностранца и передали его органам Национальной полиции», — говорится в сообщении.

О случившемся стало известно украинским правоохранителям лишь летом 2021 года. В августе трех подозреваемых отстранили от службы и заключили под домашний арест. При этом один из них, как следует из материалов ГБР, регулярно нарушал возложенные процессуальные обязательства и был отправлен в СИЗО.

Отмечается, что против всех причастных к похищению были возбуждены уголовные дела по статьям о похищении, краже, грабеже, вымогательстве и превышении должностных полномочий. В совокупности силовикам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Имя и гражданство потерпевшего не раскрывается до сих пор.

Ранее стало известно, что суд отправил под домашний арест главу правления государственного Укрэксимбанка Евгения Мецгеру после того, как он напал на журналистов в своем кабинете. Банкир приказал охране отобрать камеры у сотрудников прессы и избил прямо во время интервью.