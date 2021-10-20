На Украине объявили об аресте бывшего премьера

На Украине по обвинению в госизмене заочно арестовали бывшего премьер-министра Азарова

Печерский суд Киева заочно арестовал бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова. Об этом объявила пресс-служба офиса генерального прокурора республики.

Отмечается, что Азарова подозревают в совершении государственной измены при заключении Харьковских соглашений, в соответствии с которыми на 25 лет был продлен срок пребывания Черноморского флота России на территории Украины.

В ведомстве подчеркнули, что в результате действий экс-премьера были созданы предпосылки для «вторжения» российских военных и «оккупации» ими Крыма