Бывший премьер-министр Украины назвал Зеленского «страшной ошибкой»

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал украинского президента Зеленского «страшной ошибкой». Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne, передает РИА Новости.

Азаров призвал посмотреть на лица тех, кто диктует власти решения, в том числе Зеленского. По словам экс-премьера, стоит послушать президента хотя бы две минуты непредвзято и станет ясно, что это ошибка для страны. «В того же Зеленского вглядитесь. Вы что считаете, что это ваш президент? Что это лидер нации?» — задался он риторическим вопросом.

Бывший премьер также отметил, что в стране отсутствует политическая элита. Он привел в качестве примера судей и прокуроров, ответственных за преследование лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Азаров подчеркнул, что более убогих физиономий он не встречал. При этом политик заявил, что «хотелось бы какой-то интеллигентности, признаков мышления, сообразительности».

Ранее Киевский апелляционный суд оставил в силе решение о круглосуточном домашнем аресте руководителя политического совета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука. К такому решению судьи пришли после рассмотрения апелляции стороны защиты оппозиционера. Адвокаты пытались обжаловать решение Печерского районного суда Киева, который продлил домашний арест политика до 7 сентября.

Медведчук находится под домашним арестом с 13 мая. До этого офис генерального прокурора Украины объявил о подозрении оппозиционера в государственной измене и хищении государственных ресурсов. Его обвиняют в передаче сведений о «секретном украинском военном подразделении» российской разведке, создании вербовочной сети, перерегистрации украинского месторождения в Крыму на российскую фирму и нарушении законов и обычаев войны.