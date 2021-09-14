В России рассказали об «удачном троллинге» Зеленского Азаровым

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале рассказал об «удачном троллинге» президента Украины Владимира Зеленского бывшим премьер-министром страны Николаем Азаровым.

Российский сенатор сделал репост записи экс-премьера в Twitter, где тот сравнивает цены на газ в Белоруссии и на Украине. На картинке изображен улыбающийся президент Александр Лукашенко и грустный Зеленский, подписи гласят о стоимости топлива 753 и 128 долларов соответственно, а политик риторически интересуется, кто из лидеров больший патриот своей страны.

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«Удачный троллинг Зеленского со стороны экс-премьера Украины Николая Азарова. Если не в администрации президента Украины, то в "Квартале-95" должны оценить», — написал Пушков.

Ранее глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что Украина вынуждена закупать газ «по очень высокой цене». Топ-менеджер сообщил, что сейчас в подземных хранилищах страны накоплено почти 19 миллиардов кубометров газа, что превышает поставленную правительством задачу в 17 миллиардов кубометров. Он заверил, что компания сможет обеспечить бесперебойные поставки газа в отопительный сезон.

