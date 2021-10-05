На украинских журналистов напали в кабинете главы госбанка

На журналистов украинской программы «Схемы» напали в кабинете руководителя государственного Укрэксимбанка. Аудиозапись произошедшего опубликована в Telegram-канале «Политика Страны».

Журналисты записывали интервью с главой правления банка Евгением Мецгером. Ему не понравился один из вопросов, после чего он приказал охране отобрать камеры и удалить записи.

Камеры вернули через час, записи были удалены. Однако журналистам удалось сделать аудиозапись инцидента. Позже они написали заявление в полицию.

На аудиозаписи слышно, что работники банка называют журналистов бандитами. «Стоят и пишут тут, вообще охренели», — говорит Мецгер. Журналист, в свою очередь, спрашивает, почему охранники скрутили оператора и ломают ему руку.

Автор и ведущая программы Наталья Седлецкая назвала ситуацию дикой. «Редакция завершает работу над расследованием о фактах, вопросы о которых так не понравились председателю государственного финансового учреждения. Опубликуем его в ближайшее время», — пообещала она.

Программа «Схемы» известна своими антикоррупционными расследованиями.