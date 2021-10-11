Глава госбанка Украины получил ночной домашний арест за нападение на журналистов

Голосеевский районный суд Киева назначил ночной домашний арест главе правления государственного Укрэксимбанка Евгению Мецгеру после нападения на журналистов в его кабинете. Об этом 11 октября сообщает «Интерфакс — Украина».

Аналогичную меру пресечения получил директор департамента информационной политики госбанка Владимир Пикалов, рассказала пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец. Мецгеру и Пикалову инкриминируется препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и незаконное лишение свободы.

Кроме того, суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства третьему подозреваемому, который отвечает за безопасность Укрэксимбанка. Ему вменяют совершение насильственных действий, причинивших физическую боль и не повлекших телесных повреждений.

4 октября на журналистов программы «Схемы», известной своими антикоррупционными расследованиями, напали во время интервью с Мецгером. Главе госбанка не понравился один из вопросов, и он приказал охране отобрать камеры.

Охранники скрутили оператора, отобрали камеры и вернули их после того, как запись разговора была удалена. Однако журналистам удалось восстановить ее. Из опубликованного видео следует, что на журналистов напали после вопроса, связанного с самопровозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР).

Посольство США выразило обеспокоенность нападением на журналистов.