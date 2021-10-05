В США обеспокоились нападением на расследующих коррупцию украинских журналистов

В США обеспокоены нападением на журналистов украинской программы «Схемы», известной своими антикоррупционными расследованиями, в кабинете руководителя государственного Укрэксимбанка Евгения Мецгера, который приказал охране отобрать у них камеры. Инцидент прокомментировало посольство Соединенных Штатов в Киеве в своем заявлении, которое приводит «Европейская правда».

В американском диппредставительстве отметили ненадлежащее отношение к сотрудникам медиа. «Свободные СМИ играют жизненно важную роль в демократии, и репортеры должны иметь возможность вести свою работу без преследований или запугивания», — отметили дипломаты. Они также выразили надежду на тщательное расследование случившегося.

5 октября журналисты программы «Схемы» сообщили о нападении на них в кабинете председателя правления государственного Укрэксимбанка Евгения Мецгера во время записи интервью с ним. Сообщалось, что Мецгеру не понравился один из вопросов журналистов-расследователей, после чего он приказал охране «забрать камеры» и «достать из них кассеты».

Журналисты записали происходящее на аудио. Представители редакции, прибывшие на место происшествия, вызвали полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности. После этого было открыто уголовное производство. Руководство банка в свою очередь обвинило журналистов в попытке противоправно завладеть информацией с ограниченным доступом и заявило о намерении также обратиться в полицию.