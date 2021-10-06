На украинских журналистов напали в кабинете главы госбанка после вопроса о ДНР

На журналистов напали в кабинете главы государственного Укрэксимбанка после вопроса о ДНР

На журналистов украинской программы «Схемы» напали в кабинете главы государственного Укрэксимбанка после вопроса, связанного с самопровозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР). Это следует из видео, опубликованного на YouTube.

На кадрах журналист предлагает председателю правления госбанка Евгению Мецгеру оставить ему документы для ознакомления. Банкир отвечает, что знает их. «И эти документы также по ДНР?» — интересуется журналист.

Кроме того, он спрашивает Мецгера, проверялась ли некая компания и человек, который получит кредит. После этого Мецгер приказывает своему сотруднику «вырубить» оператора.

Ранее сообщалось, что охранники скрутили оператора и отобрали у него камеру. Технику вернули через час, но записи были удалены. Журналистам удалось восстановить видео.

Посольство США выразило обеспокоенность произошедшим. Генпрокурор Ирина Венедиктова пообещала, что причастные к нападению на журналистов сотрудники Укрэксимбанка понесут заслуженное наказание.