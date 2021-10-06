На Украине отказались прикрывать напавшего на журналистов главу банка

Причастные к нападению на журналистов группы «Схемы» сотрудники Укрэксимбанка понесут заслуженное наказание. Об этом заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в своем Facebook, добавив, что офис генпрокурора отказывается покрывать нападавших.

По ее словам, инцидент с применением силы в отношении сотрудников СМИ будет тщательно расследован и доведен до суда. «Мы в офисе генпрокурора не можем и не будем покрывать, простите, безумие, продемонстрированное сотрудниками государственного банка», — подчеркнула Венедиктова, напомнив про свободу слова.

Генпрокурор указала на то, что временное сложение полномочий главой банка Евгением Мецгером, с которым проводилось интервью, никак не повлияет на ход расследования. К материалам следствия будет добавлено полное видео конфликта, которое удалось восстановить сотрудникам медиа, добавила Венедиктова.

5 октября журналисты программы «Схемы» сообщили о нападении на них в кабинете председателя правления государственного Укрэксимбанка Евгения Мецгера во время записи интервью с ним. Сообщалось, что Мецгеру не понравился один из вопросов журналистов-расследователей, после чего он приказал охране «забрать камеры» и «достать из них кассеты».

Представители редакции, прибывшие на место происшествия, вызвали полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности. После этого было открыто уголовное производство. Руководство банка в свою очередь обвинило журналистов в попытке противоправно завладеть информацией с ограниченным доступом и заявило о намерении также обратиться в полицию. Произошедшим озаботились сотрудники посольства США в Киеве.