Раскрыта личность погибшего в ходе спецоперации сотрудника СОБР

Погибшим в Санкт-Петербурге во время спецоперации по задержанию мошенников оказался старший оперуполномоченный специального отряда быстрого реагирования «Гранит» подполковник полиции Евгений Захаров. Личность силовика «Ленте.ру» раскрыл официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.
48-летний боец СОБР служил в правоохранительных органах с 2003 года. Был награжден медалью Суворова и медалью «За отличие в охране общественного порядка».
В Росгвардии добавили, что у погибшего сотрудника остались жена и трое детей.
Ранее сообщалось, что Захарова представят к награде за мужество.
Утром 9 ноября на Пулковском шоссе в Пушкинском районе города прошла спецоперация при участии сотрудников Следственного комитета России, МВД и Росгвардии. Они задерживали подозреваемых в телефонном мошенничестве. Один из злоумышленников был за рулем автомобиля Fiat Ducato — он сбил и переехал бойца СОБР, преградившего ему путь. От полученных ранений Евгений Захаров скончался на месте.
В городе был введен план «Перехват». Менее чем через час водителя задержали. Полицейские заблокировали его автомобиль на АЗС в Мурино Всеволожского района Ленинградской области.