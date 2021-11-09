Сбивший сотрудника СОБР в Петербурге рассказал свою версию событий

Задержанный в Петербурге мошенник заявил, что сбил бойца СОБР, приняв его за бандита

Участник банды, задержанной в ходе спецоперации в Санкт-Петербурге, заявил, что сбил насмерть сотрудника СОБР, так как принял силовика за преступника. Его версию событий приводит Telegram-канал Shot.

По словам мошенника, он увидел толпу людей, преградивших ему дорогу, и подумал, что это бандиты. Тогда он якобы попытался прорвать оцепление, сбив подполковника полиции Евгения Захарова.

Ранее сообщалось, что задержанные участники преступной группы в основном специализировались на автоподставах. На их след вышли сотрудники уголовного розыска.

Ранее во вторник, 9 ноября, силовики провели спецоперацию по разным адресам, в том числе на Пулковском шоссе в Пушкинском районе города. Пока одни сотрудники отправились в квартиру, где скрывался преступник, другие оставались на улице. Один из преступников сидел в машине во дворе дома. Увидев росгвардейцев, преградивших ему путь, он сбил одного бойца и скрылся. От полученных ранений правоохранитель скончался на месте. Менее чем через час водителя задержали. Погибшего подполковника Захарова посмертно представят к награде за мужество.