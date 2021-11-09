Российского судью заподозрили в крупном мошенничестве

На Ставрополье судья подозревается в крупном мошенничестве — он пытался продать за четыре миллиона «нужное решение». Об этом «Ленте.ру» во вторник, 9 ноября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в отношении судьи Шпаковского районного суда Ставропольского края Евгения Гладских возбуждены уголовные дела по статьям 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и 159 («Мошенничество») УК РФ.

Гладских пообещал подсудимому, что за четыре миллиона рублей поможет ему получить наиболее мягкое наказание за совершенные преступления. Дело подсудимого слушалось в Невинномысском городском суде.

При этом потратить деньги судья не успел — его поймали с поличным сотрудники краевой ФСБ при получении суммы.

Следствие выясняет, был ли данный эпизод единичным в карьере судьи. Гладских около шести лет отработал в прокуратуре, три года трудился в уголовном розыске, а в апреле 2009 года пришел в судебную систему. Сам он считает дело провокацией.