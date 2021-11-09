Скрывавшегося хозяина рынков Ростовской области Бабаева задержали

ТАСС: бизнесмен Бабаев, владеющий рынками Ростовской области, задержан по делу об ОПГ

Правоохранительные органы задержали бизнесмена Карима Бабаева, объявленного в розыск по уголовному делу об организации преступного сообщества. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

Предпринимателя называют хозяином крупнейших рынков в регионе. Он фигурирует в деле, по которому проходит глава Аксайского района области Виталий Борзенко. Бабаев скрывался на территории Ростовской области.

В апреле полиция провела масштабную спецоперацию на четырех крупных рынках в Аксайском районе Ростовской области, их оцепили 3,5 тысячи правоохранителей. Торговые площадки занимают 15 гектаров на выезде из Ростова-на-Дону по обе стороны трассы М-4 «Дон».

Спецоперация проводилась в рамках расследования дела Борзенко. Он арестован, ему вменяется создание организованной преступной группировки (ОПГ), мошенничество, злоупотребление полномочиями. Также были взяты под стражу директор Аксайского рынка Иван Ситько и сын Бабаева Вадим.

Борзенко был назначен главой администрации Аксайского района в июне 1994 года.