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Закрытие рынков под Ростовом спровоцировало стычку между полицейскими и рабочими

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Закрытие трех крупных рынков в Ростовской области спровоцировало стычки между работниками розничной торговли и сотрудниками полиции. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал Baza.

Правоохранители заблокировали входы и выходы на территорию торговых точек, после чего предложили предпринимателям продолжить свою деятельность в других местах, однако это предложение устроило не всех. Недовольные работники вышли на массовый митинг и потребовали пропустить их на рабочие места. Как видно на кадрах ролика, возмущенные торговцы пытались самостоятельно убрать бетонные ограждения и конфликтовали с полицейскими. Они также попытались оттеснить схватившихся за оружие силовиков и проникнуть в торговые ряды.

Ранее около пяти тысяч сотрудников полиции оцепили три крупных рынка Ростовской области: «Атланта», «Алмаз» и «Овощной». Данные меры были приняты в связи с расследованием уголовного дела, возбужденного против главы Аксайского района Виталия Борзенко. Его подозревают в организации преступного сообщества, мошенничестве, злоупотреблении полномочиями.

Хозяином рынков является бизнесмен Карим Бабаев, который скрылся от следствия. Его сын Вадим арестован. Директор Аксайского рынка Иван Ситько также взят под стражу.

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