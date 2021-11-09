Двух последователей устроившего бойню в колледже Керчи посадили на 11 лет

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор двум жителям Керчи, которые были последователями Владислава Рослякова, устроившего бойню в политехническом колледже осенью 2018 года. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю.

Подсудимые 2003 и 2004 годов рождения признаны виновными в подготовке терактов в образовательных учреждениях. Им назначены наказания по семь лет лишения свободы в воспитательной колонии и по четыре года в колонии общего режима. В общем счете каждый проведет в неволе по 11 лет.

Молодые люди были сторонниками экстремистской идеологии Рослякова. Они разработали план вооруженных нападений с использованием самодельных взрывных устройств (СВУ). Обвиняемые нашли в интернете инструкции по изготовлению бомб и схемы зданий. Также они вели в соцсетях группы смерти, где призывали подростков к совершению преступлений. В ходе обысков у них дома силовики изъяли СВУ с поражающими элементами и компоненты для изготовления бомб. Выяснилось, что обвиняемые испытывали взрывчатку на домашних животных.

17 октября 2018 года 18-летний студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков взорвал бомбу и открыл стрельбу в здании учебного заведения. Жертвами теракта стал 21 человек, еще несколько десятков получили ранения. Сам стрелок покончил с собой.