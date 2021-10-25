Возле железнодорожной платформы нашли заряженный гранатомет и тротиловые шашки

В Красноярском крае полиция проводит проверку по факту обнаружения заряженного гранатомета РПГ-18 и трех тротиловых шашек. Об этом в понедельник, 25 октября, со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

По данным источника, оружие было найдено возле железнодорожной платформы Бедаложный в Козульском районе. Сотрудники правоохранительных органов изучают все обстоятельства обнаружения находки, назначен ряд экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

22 октября сообщалось, что в Ставропольском крае ФСБ предотвратила теракт запрещенной террористической организации «Исламское государство».