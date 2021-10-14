ФСБ отправила в психбольницу заявлявшего о намерении устроить теракт в вузе

Сотрудники ФСБ установили личность студента курганского вуза, который заявлял о намерении устроить теракт в учебном заведении, у него обнаружено расстройство личности и его отправили на лечение в психбольницу. Об этом URA.RU сообщили в областном управлении ведомства.

Молодой человек был задержан и на допросе в ФСБ подтвердил свое намерение совершить преступление с использованием взрывного устройства, однако никаких конкретных действий по подготовке к теракту он не предпринимал. Спецслужбы обыскали его место жительства, проверили компьютер, телефон и страницы в соцсетях.

Взрывчатых веществ и оружия силовики также не нашли у студента.

В ходе проверки выяснилось, что одноклассники издевались над ним в школе, из-за чего ему пришлось пройти лечение в психбольнице. А в вузе молодой человек вел себя замкнуто, был в депрессии и проявлял приступы немотивированной агрессии, рассказали однокурсники.

Врачи диагностировали у студента расстройство личности и рекомендовали госпитализировать в психбольницу.