ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае

В Ставропольском крае ФСБ предотвратила теракт. Об этом в пятницу, 22 октября, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, предотвращен теракт на объектах транспортной инфраструктуры Ставропольского края, запрещенной на территории России международной террористической организации «Исламское государство» (запрещено в РФ). Подозреваемый задержан. При обыске обнаружены компоненты взрывчатого вещества и поражающие элементы для самодельного взрывного устройства.

Возбуждено уголовное дело по статье 205 («Приготовление к террористическому акту») и 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ.

1 октября сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Карачаево-Черкесии. Диверсию против сотрудников правоохранительных органов готовил местный житель 2001 года рождения.