Боевика «Исламского государства» посадили на 13 лет

Уроженец Дагестана осужден на 13 лет за обучение терроризму в рядах ИГ на территории Сирии

Боевика запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ) осудили на 13 лет колонии строгого режима. Об этом в среду, 6 октября, «Ленте.ру» сообщили в Южном окружном военном суде.

Как установил суд, с 2015 года уроженец Дагестана Азамат Айвазов находился на территории Сирии в рядах вооруженного формирования, являвшегося структурным подразделение ИГ. В течение 30 дней он проходил обучение практическим навыкам обращения с огнестрельным оружием и террористической деятельности на окраине города Ракка.

В 2016 он обманом убедил свою мать перевести 377 500 рублей на банковские реквизиты террористов ИГ. 8 февраля осужденный вернулся в Россию и был немедленно задержан сотрудниками правоохранительных органов. В отношении Айвазова было возбуждено уголовное дело сразу по трем статьям: 205.1 («Содействие террористической деятельности»), 208 («Участие в незаконном вооруженном формировании») и 205.5 («Организация деятельности террористической организации») УК РФ.

1 октября сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Карачаево-Черкесии, который готовил боевик ИГ.