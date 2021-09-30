Боевики получили от 18 до 25 лет за подготовку терактов в Москве

ФСБ: боевиков ИГ приговорили к срокам от 18 до 25 лет за подготовку терактов в Москве

В Москве суд вынес приговор боевикам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), которые готовили взрывы отделов полиции и образовательных учреждений в столице. Об этом сообщили ТАСС в центре общественных связей ФСБ.

Пятеро террористов получили сроки от 18 до 25 лет лишения свободы. Приговор, вступивший в законную силу, им вынес Второй западный окружной военный суд.

Подсудимый Алибеков, являвшийся лидером преступной группировки, осужден на 25 лет по статьям УК РФ 205.5 («Организация деятельности террористической организации») и 205 («Террористический акт»). Его также оштрафовали на 300 тысяч рублей.

Его сообщнику Шахмедову суд дал 19 лет. Еще трое фигурантов дела Азизов, Мамуров и Баходуров приговорены к 18 годам, двоих из них дополнительно наказали штрафом в 250 тысяч рублей каждый.

Осужденные под руководством эмиссара ИГ создали в Московском регионе законспирированную ячейку, планировавшую теракты с использованием самодельных взрывных устройств. После диверсий боевики собирались уехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористов ИГ.

