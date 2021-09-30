Лидер ячейки террористов рассказал на видео о готовившихся взрывах в Москве

Пятеро участников законспирированной ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ) собирались «взорвать Москву». Показания дал на допросе ФСБ лидер преступной группировки по фамилии Алибеков, запись с рассказом о о готовившихся взрывах публикует RT в своем Telegram-канале.

На кадрах осужденный Алибеков рассказывает, что он является амиром московского джамаата. Он хотел «взорвать Москву» и привлек трех человек. Они дали присягу верности террористам. Боевики планировали совершить теракт в отделе полиции и школе на Профсоюзной улице. Мужчины выехали за бомбой, по дороге их задержали правоохранительные органы. Алибеков вступил в ИГ 9 октября. Его видео с присягой верности, которую он принес в квартире у станции метро Университет, отправили террористам в Сирию.

Боевики нашли схрон и забрали оттуда четыре тысячи долларов, боевой пистолет и бомбу. Алибеков заявил, что раскаивается и больше так не будет делать. Он принес извинения.

Ранее 30 сентября ФСБ сообщила, что Второй западный окружной военный суд приговорил пятерых боевиков ИГ к срокам от 18 до 25 лет лишения свободы. Максимальное наказание получил Алибеков. Его также оштрафовали на 300 тысяч рублей.

Его сообщнику Шахмедову суд дал 19 лет. Еще трое фигурантов дела Азизов, Мамуров и Баходуров приговорены к 18 годам, двоих из них дополнительно наказали штрафом в 250 тысяч рублей каждый.

Осужденные под руководством эмиссара ИГ создали в Московском регионе законспирированную ячейку, планировавшую теракты с использованием самодельных взрывных устройств. После диверсий боевики собирались уехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористов ИГ.