Лавров поддержал талибов в борьбе с ИГИЛ

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва поддерживает «Талибан» (запрещенная в России террористическая группировка) в борьбе с ИГИЛ («Исламское государство» — запрещенная в России террористическая группировка) в Афганистане. Его слова приводит РБК.

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Также глава МИД подчеркнул, что Россия будет продолжать побуждать талибов к цивилизованному поведению. По его словам, для продолжения контактов с талибами отмены действующих санкций в их отношении не требуется. Он подчеркнул, что сегодняшнее положение дел не ограничивает и не препятствует контактам Москвы с талибами.

Лавров заявил, что сравнивая «Талибан» с другими террористическими группировками, нельзя делить их на плохих и хороших, однако санкции по представителям этого движения введены с большим количеством оговорок. «Прежде всего, это сделано для того, чтобы можно было вести с ними диалог», — подчеркнул министр.

Ранее Лавров заявил, что уход американцев из Афганистана был поспешным и происходил без анализа последствий, которые могут произойти из-за огромного количества оружия, оставленного в стране.

15 августа представители «Талибана» взяли контроль над Кабулом — столицей и последним городом, на который распространялась власть прежнего правительства и президента Ашрафа Гани.