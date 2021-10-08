Россиянина обвинили в подготовке терактов в Москве у здания ФСБ и в метро

Во 2-м Западном окружном военном суде начался процесс над уроженцем Дагестана Юсупом Юсубовым, обвиняемым в подготовке терактов в Москве у здания ФСБ и в метро. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, подсудимому вменяется статья 205.1 УК РФ («Склонение к совершению террористического акта»). Следствие считает Юсубова религиозным экстремистом, который в декабре 2019 года подговорил совершить теракты в Москве земляка Руслана Кайбакова и его супругу, которые работали в ресторане возле мечети на Татарской улице в Москве. Согласно замыслу, мужчина должен был с ножом напасть на полицейского, убить его и забрать табельное оружие, после чего прийти к зданию ФСБ и устроить там из пистолета стрельбу по силовикам. А его жене предстояло в качестве смертницы подорваться на станции метро «Киевская».

Преступления не были совершены потому, что Кайбаков передумал и сдал земляка правоохранителям. Главным доказательством обвинения является аудиосообщение Юсубова, отправленное Кайбакову: «Если бы в ту ночь ты хотел сделать эту амалию [самопожертвование], то ты бы сделал ее без меня и без того чувачка».

Однако обвиняемый утверждает, что это Кайбаков ему предлагал совершить теракт, а он отказался. По словам Юсубова, его земляк — провокатор, работающий на ФСБ. Его невиновность готовы подтвердить 60 жителей из родного села и рассказать, что Юсубов никогда не был связан с боевиками и экстремистами, но военный суд отказался их допросить по просьбе защиты. Выступили только родители подсудимого. Они сообщили о двух свидетелях, присутствовавших при встречах Юсубова и Кайбакова, но на них дагестанские силовики оказали давление, и они отказались от намерения дать показания в пользу обвиняемого.

18 октября на суде пройдут прения сторон, в ходе которых прокурор назовет наказание для Юсубова, после чего суд удалится на приговор.