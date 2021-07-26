ФСБ показала задержание оружейников в 25 регионах России

ФСБ показала задержание подпольных оружейников, которое прошло в 25 регионах России. Кадры спецоперации публикует ТАСС.

На запись попали мастерские, организованные задержанными, а также сам арсенал оружия. Сотрудники изъяли из оборота почти 300 единиц огнестрельного оружия, самодельное стреляющее устройство, более 400 артиллерийских боеприпасов и мин, свыше 60 ручных гранат, а также патроны и взрывчатку.

В Москве, Адыгее, Башкирии, Крыму, Мордовии, Хабаровском крае и ряде других регионов задержаны 45 человек.