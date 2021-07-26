В Новосибирске ФСБ задержала иностранца за поддержку терроризма

В Новосибирске сотрудники ФСБ задержали иностранца за финансовую поддержку террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС.

По версии следствия, выходец одной из республик ближнего зарубежья собрал 2,4 миллиона рублей для террористов.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае сотрудники ФСБ поймали восемь человек, подозреваемых в экстремизме. По версии следствия, задержанные состояли в экстремистской организации, занимались распространением ее идей и вербовкой сторонников.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»).

