ФСБ провела спецоперацию в 25 российских регионах

ФСБ в ходе спецоперации в 25 регионах России задержала 45 подпольных оружейников. Об этом сообщает ТАСС.

Задержанные занимались восстановлением и сбытом гражданских образцов оружия. Сотрудники спецслужбы изъяли из оборота почти 300 единиц огнестрельного оружия, самодельное стреляющее устройство, более 400 артиллерийских боеприпасов и мин, свыше 60 ручных гранат, а также патроны и взрывчатку.

Подпольные мастерские были ликвидированы в Москве, Адыгее, Башкирии, Крыму, Мордовии, Хабаровском крае и ряде других регионов.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске ФСБ задержала иностранца за поддержку терроризма. По версии следствия, выходец одной из республик ближнего зарубежья собрал 2,4 миллиона рублей для террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в России).