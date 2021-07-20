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В Кремле отказались комментировать список запрещенных к передаче сведений

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Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать подготовленный Федеральной службой безопасности (ФСБ) список запрещенных к передаче иностранцам сведений о России, которые могут быть использованы против страны. Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Я не берусь здесь сейчас что-то комментировать», — заявил представитель Кремля, уточнив, что у него не имеется никакой информации, а сам он данный перечень не просматривал. Он добавил, что с вопросами об ознакомлении со списком следует обращаться к авторам.

Ранее ФСБ составила проект списка, в котором указываются запрещенные к распространению сведения о России. Отмечается, что в перечне находятся несекретные данные, которые, в случае получения их другим государством, могут быть использованы против безопасности России. Список состоит из 61 пункта.

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