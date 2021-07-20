Песков объяснил решение развивать в России гиперзвуковое оружие

Россия решила развивать гиперзвуковое оружие, потому что за последние десятилетия сталкивалась с поэтапным сломом всей документальной системы стратегической безопасности, объяснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС во вторник, 20 июля.

«Кроме того, сталкивались также с определенными шагами со стороны США и НАТО, которые фактически наносили ущерб существующему паритету. Все это шло на слом существующего паритета», — сказал он.

Песков подчеркнул, что данная ситуация требовала принятия мер по обеспечению безопасности России.

В сентябре прошлого года президент Владимир Путин заявил, что Россия вынуждена была создать гиперзвуковое оружие по вине США, которые вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны. Позже он отметил, что гиперзвуковые комплексы важны не только для Москвы, но и для международной безопасности.

Впервые о гиперзвуковом комплексе «Авангард» и другом супероружии российский лидер рассказал во время послания Федеральному собранию в марте 2018 года. По словам главы государства, крылатый боевой блок данного комплекса способен лететь со скоростью в 20 раз выше скорости звука. Позже он неоднократно отмечал, что российское новейшее оружие не имеет аналогов в мире.