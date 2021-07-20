Кремль опроверг данные о большой стройке рядом с резиденцией Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг сообщения СМИ о большой стройке рядом с резиденцией президента России Владимира Путина в Ново-Огарево. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 20 июля.

«Ничего такого там нет. Это резиденция главы государства, там нет никаких строек», — сказал он в ответ на просьбу журналистов прокомментировать данные о якобы тайном строительстве, которое ведется недалеко от резиденции главы государства.

Ранее во вторник в СМИ появилась информация о том, что на земельном участке площадью 10,7 гектара уже возведены несколько зданий: двухэтажный гостевой дом площадью 4000 квадратных метров, пятиэтажный спортивный комплекс с ледовой ареной, четырехэтажный гостевой комплекс и лечебно-оздоровительный комплекс. Журналисты пишут, что площадь больницы превышает 16 тысяч квадратных метров.

В конце января Владимир Путин, общаясь со студентами российских вузов, обвинил авторов расследования об объекте в Геленджике в промывке мозгов россиянам. Ранее в Кремле сообщили, что большое строение, о котором говорится в фильме Алексея Навального (учредителя ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признанного экстремистской организацией) принадлежит одному или нескольким бизнесменам.